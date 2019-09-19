Пока вы не уснули: россияне гонят мигрантов 

Крым предложили сдать в аренду НАТО
На сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением сдать Крым в аренду НАТО.
США признали неготовность к «гибридной войне» с Россией
Соединенные Штаты не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице
Виктор Золотов осудил бы Павла Устинова условно. Об этом рассказал сам глава Росгвардии.
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Сильный взрыв произошел в четверг возле автомобильного моста в Луганске.
В России нашли танк мощнее «Арматы»
Кадр: Hazard TV — Необычное оружие и техника / YouTube
В конце холодной войны Советский Союз разработал действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который, в случае принятия на вооружение, превзошел бы любой танк НАТО.
Умер актер Сергей Афанасьев
Кадр из сериала «Час Волкова»
Актер Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.
Заворотнюк перевели из реанимации
Врачам удалось вывести актрису Анастасию Заворотнюк из критического состояния, она переведена в палату терапевтического отделения.
Россияне отказываются от машин
Россияне отказываются от использования своих автомобилей из-за дорогого бензина. Об этом они сами заявили в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
«Сажают на цепь»: отцу Хабиба пригрозили тюрьмой
Борьба Хабиба Нурмагомедова с медведем — отвратительна, заявили Business Insider в PETA — организации «Люди за этичное обращение с животными».
Россияне гонят мигрантов
«Левада-Центр» представил результаты опроса, согласно которому 72% россиян уверены в необходимости ограничения притока в страну трудовых мигрантов.