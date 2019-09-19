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Пока вы не уснули: россияне гонят мигрантов 

Рамблер 1 час назад

Крым предложили сдать в аренду НАТО

На сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением сдать Крым в аренду НАТО.

США признали неготовность к «гибридной войне» с Россией

Соединенные Штаты не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице

Виктор Золотов осудил бы Павла Устинова условно. Об этом рассказал сам глава Росгвардии.

Мощный взрыв прогремел в Луганске

Сильный взрыв произошел в четверг возле автомобильного моста в Луганске.

В России нашли танк мощнее «Арматы»

Кадр: Hazard TV — Необычное оружие и техника / YouTube
В конце холодной войны Советский Союз разработал действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который, в случае принятия на вооружение, превзошел бы любой танк НАТО.

Умер актер Сергей Афанасьев

Кадр из сериала «Час Волкова»
Актер Сергей Афанасьев скончался после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.

Заворотнюк перевели из реанимации

Врачам удалось вывести актрису Анастасию Заворотнюк из критического состояния, она переведена в палату терапевтического отделения.

Россияне отказываются от машин

Россияне отказываются от использования своих автомобилей из-за дорогого бензина. Об этом они сами заявили в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Сажают на цепь»: отцу Хабиба пригрозили тюрьмой

Борьба Хабиба Нурмагомедова с медведем — отвратительна, заявили Business Insider в PETA — организации «Люди за этичное обращение с животными».

Россияне гонят мигрантов

«Левада-Центр» представил результаты опроса, согласно которому 72% россиян уверены в необходимости ограничения притока в страну трудовых мигрантов.
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В мире , Видео , Марк Эспер , Виктор Золотов , Анастасия Заворотнюк , Владимир Зеленский , Хабиб Нурмагомедов , Сергей Афанасьев , Росгвардия , Пентагон , Левада-центр , ВЦИОМ , НАТО , РИА Новости , Reuters , Республика Крым
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