Крым предложили сдать в аренду НАТО 

На сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением сдать Крым в аренду НАТО на год.
«Предложить генштабу НАТО аренду полуострова сроком на один год. На правах страны, которая является единственной и официальной хозяйкой полуострова», — написал автор петиции.
К 14.20 мск 19 сентября петицию подписали 14 человек из необходимых 25 тысяч.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма. А экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что жители Крыма «побегут» на Украину, если Киев сможет организовать для полуострова свободную экономическую зону «в международном формате».
В свою очередь член Госсовета Крыма Юрий Гемпель, комментируя RT план Маломужа, подчеркнул, что Крым вернулся в состав России навсегда, в том числе и по идеологическим соображениям.