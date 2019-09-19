Крым предложили сдать в аренду НАТО

«Предложить генштабу НАТО аренду полуострова сроком на один год. На правах страны, которая является единственной и официальной хозяйкой полуострова», — написал автор петиции.

К 14.20 мск 19 сентября петицию подписали 14 человек из необходимых 25 тысяч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими основными задачами считает мир в Донбассе и возвращение Крыма. А экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что жители Крыма «побегут» на Украину, если Киев сможет организовать для полуострова свободную экономическую зону «в международном формате».