Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице

Павел Устинов — актер, ученик Константина Райкина . 3 августа Устинов был задержан в центре Москвы четырьмя сотрудниками ОМОНа. Один из них получил при этом вывих плеча. Вскоре после задержания Устинова в том же месте стартовала протестная акция. По словам самого актера, он приехал туда не ради участия в ней, а ради рабочей встречи.

Против Устинова было возбуждено дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Несколько дней назад суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. С тех пор в поддержку актера выступили многие знаменитости. Сегодня Генеральная прокуратура ходатайствовала перед судом об освобождении Устинова под подписку о невыезде.

«Максимум дал бы год условно», — поделился мнением о приговоре актеру Виктор Золотов.

Глава Росгвардии подчеркнул, что решение принимает суд, но если бы принимал он, то 3,5 года, полученных Устиновым, перевел бы на блогера Владислава Синицу.