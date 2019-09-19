Золотов вынес свой приговор Устинову и Синице 

Виктор Золотов осудил бы Павла Устинова условно. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал сам глава Росгвардии.
Павел Устинов — актер, ученик Константина Райкина. 3 августа Устинов был задержан в центре Москвы четырьмя сотрудниками ОМОНа. Один из них получил при этом вывих плеча. Вскоре после задержания Устинова в том же месте стартовала протестная акция. По словам самого актера, он приехал туда не ради участия в ней, а ради рабочей встречи.
Против Устинова было возбуждено дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».
Несколько дней назад суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. С тех пор в поддержку актера выступили многие знаменитости. Сегодня Генеральная прокуратура ходатайствовала перед судом об освобождении Устинова под подписку о невыезде.
«Максимум дал бы год условно», — поделился мнением о приговоре актеру Виктор Золотов.
Глава Росгвардии подчеркнул, что решение принимает суд, но если бы принимал он, то 3,5 года, полученных Устиновым, перевел бы на блогера Владислава Синицу.
В начале сентября тот был приговорен к пяти годам в колонии общего режима за призывы в твиттере к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.