Умер актер Сергей Афанасьев

Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался 19 сентября на 63-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.

— От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек, — сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Справка «ВМ»

Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1990 году. Его дебют в кино состоялся в 1991 году в фильме «Опыт бреда любовного очарования».

Афанасьев стал известен благодаря ролям в фильмах «Час Волкова», «Охота на гения», «Земский доктор. Возвращение», «Анна-детективъ», «Динозавр», «Дипломат».