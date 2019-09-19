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Умер актер Сергей Афанасьев 

Вечерняя Москва + ещё 7 15 минут назад
Умер актер Сергей Афанасьев
Фото: Кадр Из Сериала «Час Волкова»
Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался 19 сентября на 63-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.
— От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек, — сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Справка «ВМ»

Сергей Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1990 году. Его дебют в кино состоялся в 1991 году в фильме «Опыт бреда любовного очарования».
Афанасьев стал известен благодаря ролям в фильмах «Час Волкова», «Охота на гения», «Земский доктор. Возвращение», «Анна-детективъ», «Динозавр», «Дипломат».
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Общество , Другое , Сергей Афанасьев
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