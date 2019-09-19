В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

В конце холодной войны Советский Союз разработал действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который, в случае принятия на вооружение, превзошел бы любой танк НАТО , пишет The National Interest.

Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.

«Предполагают, что T-14 "Армата" обладает радиолокационным прицелом, однако у нее, похоже, нет специализированного радиолокационного прицела, выделенного для этих целей, как у Т-95», — утверждает издание.

Журнал пишет, что Т-95 отличался значительными сетевыми возможностями, позволяющими эффективно использовать 152-миллиметровую пушку, в частности, способностью поражать цели, замеченные дронами.

«Из-за всех вышеперечисленных особенностей T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14», — заключает издание.

Тем не менее, отмечает The National Interest, Т-14 «Армата» отличается более продвинутыми, чем Т-95, способностями по противодействию вражеским ракетам и радарам.

В сентябре «Военно-промышленный курьер» написал, что НБМ «Бумеранг-БМ», который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 «Армата», имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые «в лучшем случае закрыты козырьком от дождя».

В августе то же издание сообщало, что ряд систем вооружения танка Т-14 «Армата» требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В апреле 2011 года бывший первый заместитель начальника главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Юрий Коваленко заявил, что Россия в 2015 году примет на вооружение новый основной боевой танк под условным названием «Армада».

В июле 2010 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) впервые состоялся закрытый показ перспективного основного боевого танка Т-95.