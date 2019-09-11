Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США

Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Украинские власти приостановили процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, начавшийся в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.
Песков ответил Дудю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания блогера Юрия Дудя о политических проблемах, «о которых следует говорить, а не молчать».
Медведев прекратил действия актов СССР и РСФСР
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Олег Смоленков мог иметь доступ к чувствительной информации и нанести существенный ущерб безопасности России.
Российский военный найден мертвым в Армении
В армянском Гюмри погиб российский военнослужащий. На его теле есть порезы.
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили заключенных в заброшенных башнях Бутырской тюрьмы, в одной из которых в XVIII веке сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев.
Шумахер пришел в сознание
Чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, прибывший на лечение в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже, находится в сознании.
Чемпион России по сноуборду пропал без вести
Златоуст.инфо
Чемпион России по сноубордингу Андрей Палькин пропал без вести в городе Златоусте Челябинской области.
Медведев призвал к изменениям в рабочем графике россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал уйти от "классики" в трудовом законодательстве в сторону большей гибкости в организации рабочего времени.
США и Китай ударили по экономике России
Торговое противостояние США и Китая привело к падению спроса на энергоносители, из-за чего Москве придется корректировать прогнозы по темпам роста экономики.