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В заброшенных башнях «Бутырки» нашли заключенных 

Рамблер + ещё 11 38 минут назад
Арестованных нашли в закрытых башнях «Бутырки»
Фото: globallookpress.com
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили заключенных в заброшенных башнях Бутырской тюрьмы, в одной из которых в XVIII веке сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.
По словам собеседника газеты, «пугачевская» башня признана объектом культурного наследия. В ней открыли музей «не для всех», куда водили делегации. Три другие башни также уже давно не работали в качестве тюрьмы. Там разместили служебные помещения для сотрудников или склады.
«И не просто так они не используются, а потому что те старинные камеры не соответствуют никаким современным параметрам», — подчеркнул Мельников.
Однако недавно членам ОНК поступила информация, что администрация СИЗО снова решила размещать там заключенных. Общественникам удалось попасть в одну из башен, в старой камере они нашли двух заключенных.
«Оба обвиняемые в разбое. Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных, туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати», — рассказал Мельников.
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Происшествия , Криминал , Иван Мельников , ФСИН , Комсомольская правда , Москва
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