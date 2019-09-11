Российский военный найден мертвым в Армении

"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", — пояснил изданию представитель пресс-службы.

Он также подчеркнул, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие.