Российский военный найден мертвым в Армении 

В армянском Гюмри погиб российский военнослужащий. На его теле есть порезы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении сообщает ТАСС.
"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", — пояснил изданию представитель пресс-службы.
Он также подчеркнул, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
В свою очередь Sputnik Армения, сославшись на свои источники, сообщило, что военнослужащий почувствовал себя плохо в присутствии сослуживца, скончался в карете скорой помощи и никакого криминального подтекста не просматривается.