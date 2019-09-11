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Российский военный найден мертвым в Армении 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Российский военный найден мертвым в Армении
Фото: РИА Новости
В армянском Гюмри погиб российский военнослужащий. На его теле есть порезы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении сообщает ТАСС.
"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", — пояснил изданию представитель пресс-службы.
Он также подчеркнул, что возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
В свою очередь Sputnik Армения, сославшись на свои источники, сообщило, что военнослужащий почувствовал себя плохо в присутствии сослуживца, скончался в карете скорой помощи и никакого криминального подтекста не просматривается.
Происшествия , В мире , СКР , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Армения , Гюмри
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