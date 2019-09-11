Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев отменил действие советских актов 

Рамблер + ещё 16 32 минуты назад
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».
По словам премьера, действие советских актов прекратится с 1 января 2020 года.
Как отмечает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», речь идет о более чем 20 тысячах устаревших актов, в том числе декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановлении Совмина РСФСР от 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».
Политика , Видео , Другое , Дмитрий Медведев , Демьян Кудрявцев , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионский скандал: что знал Смоленков
Шпионский скандал: что знал Смоленков65
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам51
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным43
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией261
Лоза предложил наказание для Билана
Лоза предложил наказание для Билана87
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение