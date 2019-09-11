Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».
По словам премьера, действие советских актов прекратится с 1 января 2020 года.
Как отмечает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», речь идет о более чем 20 тысячах устаревших актов, в том числе декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» и постановлении Совмина РСФСР от 1978 года «Вопросы Всероссийского общества кролиководов и звероводов-любителей».