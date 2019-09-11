Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оценен нанесенный Смоленковым ущерб 

Рамблер 27 минут назад
Олег Смоленков мог иметь доступ к чувствительной информации и нанести существенный ущерб безопасности России, рассказал осведомленный собеседник принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям».
Некоторое время назад американские СМИ сообщили, что на США годами работал агент, имевший доступ в Кремль на высочайшем уровне, а в 2017-м был вывезен из страны. Российские СМИ предположили, что шпионом был сотрудник управделами президента Олег Смоленков.
Вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что человек с таким именем работал не на высшей должности в администрации главы государства и был уволен несколько лет назад.
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к спецслужбам, Смоленков в течение пяти лет работал в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Он был там главным советником, доступа к секретной информации не имел, но мог иметь к чувствительной — из разговоров с коллегами, в ходе которых бывал чрезмерно любопытен.
В этой связи ущерб, который Смоленков мог нанести безопасности России, источник издания оценил как весьма существенный.
Комментарии73
Происшествия , Видео , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , Администрация Президента РФ , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Послевкусие 11 сентября: как рассорились Россия и США
Послевкусие 11 сентября: как рассорились Россия и США1
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам
Поклонская прокомментировала слухи о принадлежности к царебожникам57
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным47
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией
Взяли паузу: Украина остановила разрыв с Россией262
Видео
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Путин уволил Карасина
01:27
Путин уволил Карасина
Политика
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
01:39
«Атрибутика ведьминская»: Степаненко обвинили в колдовстве
Шоу-бизнес
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
00:41
Банальные причины: Почему россияне гибнут в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение