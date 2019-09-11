Оценен нанесенный Смоленковым ущерб

Олег Смоленков мог иметь доступ к чувствительной информации и нанести существенный ущерб безопасности России рассказал осведомленный собеседник принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям».

Некоторое время назад американские СМИ сообщили, что на США годами работал агент, имевший доступ в Кремль на высочайшем уровне, а в 2017-м был вывезен из страны. Российские СМИ предположили, что шпионом был сотрудник управделами президента Олег Смоленков.

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к спецслужбам, Смоленков в течение пяти лет работал в аппарате помощника президента Юрия Ушакова . Он был там главным советником, доступа к секретной информации не имел, но мог иметь к чувствительной — из разговоров с коллегами, в ходе которых бывал чрезмерно любопытен.

В этой связи ущерб, который Смоленков мог нанести безопасности России, источник издания оценил как весьма существенный.