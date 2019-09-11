Песков ответил Дудю на рассуждения о проблемах в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания блогера Юрия Дудя о политических проблемах, «о которых следует говорить, а не молчать», сообщает RT.

Он отметил, что настроения на светских мероприятиях не всегда отражают настроения в обществе в целом.

Дудь сделал заявление на церемонии вручения премий журнала GQ. Блогер отметил наличие в стране политических проблем, которые зачастую российские власти не придают огласке. Комментируя высказывание Дудя, Песков подчеркнул, что в Кремле уважают премии, но «не преувеличивают значение тех или иных светских мероприятий».

«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, ассоциировать заявления, сделанные на светских мероприятиях, с общим настроем — непрофессионально, подчеркнув, что в Кремле известны «определённые точки зрения».