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Песков ответил Дудю на рассуждения о проблемах в России 

Рамблер 25 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания блогера Юрия Дудя о политических проблемах, «о которых следует говорить, а не молчать», сообщает RT.
Он отметил, что настроения на светских мероприятиях не всегда отражают настроения в обществе в целом.
Дудь сделал заявление на церемонии вручения премий журнала GQ. Блогер отметил наличие в стране политических проблем, которые зачастую российские власти не придают огласке. Комментируя высказывание Дудя, Песков подчеркнул, что в Кремле уважают премии, но «не преувеличивают значение тех или иных светских мероприятий».
«Тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно», — заявил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, ассоциировать заявления, сделанные на светских мероприятиях, с общим настроем — непрофессионально, подчеркнув, что в Кремле известны «определённые точки зрения».
«Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — отметил он.
Комментарии179
Политика , Видео , Дмитрий Песков
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