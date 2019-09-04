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Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным 

Рамблер 1 час назад

Катастрофа Су-25: найдены тела

Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ без боекомплекта упал в безлюдной местности в Ставропольском крае накануне. Самолет был найден сразу, а летчики нет.

«Придурки так говорили»: Путин ответил на слова о Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин раскритиковал людей, считавших Дальний Восток «балластом» страны.

Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25

Министр обороны Сергей Шойгу отчитал подчиненных за неисправность учебных самолетов в день крушения Су-25.

Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях

соцсети
Уфимская дознавательница, обвинившая полицейских в изнасиловании, не смогла определиться со временем преступления.

Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление МИД Болгарии, в котором дипломаты попросили российских коллег отказаться от формулировки «освобождение Европы».

Бросившему урну в полицейских вынесли приговор

Мещанский районный суд столицы признал 48-летнего участника несогласованной акции в Москве 27 июля виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

«Быдлячья рожа»: «Краса Росгвардии» стала жертвой автохама

Пресс-служба Росгвардии
«Быдлячья рожа» на своем «ведре» протаранила «Красу Росгвардии» Анну Храмцову, а потом стала обливать ее грязью и угрожать.

Названа возможная причина крушения Су-25

Следователи считают ошибку пилотов и отказ техники основными версиями крушения Су-25УБ на Северном Кавказе.

Украинский кабмин решил судьбу Кличко

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун.

Польша отказалась от российского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на покупку российского газа.
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В мире , Видео , Сергей Шойгу , Виталий Кличко , Наталья Поклонская , Владимир Путин , Росгвардия , Газпром , МИД , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости , Reuters , Ставропольский Край
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