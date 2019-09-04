Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным 

Катастрофа Су-25: найдены тела
Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ без боекомплекта упал в безлюдной местности в Ставропольском крае накануне. Самолет был найден сразу, а летчики нет.
«Придурки так говорили»: Путин ответил на слова о Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин раскритиковал людей, считавших Дальний Восток «балластом» страны.
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Министр обороны Сергей Шойгу отчитал подчиненных за неисправность учебных самолетов в день крушения Су-25.
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
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Уфимская дознавательница, обвинившая полицейских в изнасиловании, не смогла определиться со временем преступления.
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление МИД Болгарии, в котором дипломаты попросили российских коллег отказаться от формулировки «освобождение Европы».
Бросившему урну в полицейских вынесли приговор
Мещанский районный суд столицы признал 48-летнего участника несогласованной акции в Москве 27 июля виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
«Быдлячья рожа»: «Краса Росгвардии» стала жертвой автохама
«Быдлячья рожа» на своем «ведре» протаранила «Красу Росгвардии» Анну Храмцову, а потом стала обливать ее грязью и угрожать.
Названа возможная причина крушения Су-25
Следователи считают ошибку пилотов и отказ техники основными версиями крушения Су-25УБ на Северном Кавказе.
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Ульяны Супрун.
Польша отказалась от российского газа
Польская нефтегазовая компания PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на покупку российского газа.