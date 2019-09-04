Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

«Это решение принято… Единственное было объяснение — в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно», — указал он, комментируя решение по поводу Кличко.

Гончаренко уточнил, что кабмин одобрил увольнение не только Кличко и Супрун. По его словам, правительство согласовало целый ряд кадровых вопросов.