Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов

Скандальное заявление болгарских дипломатов прозвучало в предверии открытия выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре в Софии. По словам представителей МИД Болгарии, действия Красной Армии в Европе привели не только к освобождению, но и к «полувековым репрессиям, деформированному экономическому развитию и оторванности Болгарии от процессов в развитых европейских странах», на которые «нельзя закрывать глаза».

Поклонская отреагировала на слова болгарских дипломатов на странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутат назвала заявление МИДа Болгарии «глупым и провокационным», которое не отражает позицию болгарского народа.

«Только невежда и провокатор может усомниться в решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы», — написала Поклонская.

По её словам, жители Болгарии «отделяют правду от лжи, которая заливает мир с высоких трибун „ораторов“.