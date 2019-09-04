Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление МИД Болгарии, в котором дипломаты попросили российских коллег отказаться от формулировки «освобождение Европы» в контексте борьбы СССР с нацизмом во время Великой Отечественной войны. По словам бывшего прокурора Крыма, сомневаться в решающей роли Красной Армии в победе над Германией могут только «провокаторы и невежды».
Болгария опровергла роль СССР в освобождении Европы
Скандальное заявление болгарских дипломатов прозвучало в предверии открытия выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре в Софии. По словам представителей МИД Болгарии, действия Красной Армии в Европе привели не только к освобождению, но и к «полувековым репрессиям, деформированному экономическому развитию и оторванности Болгарии от процессов в развитых европейских странах», на которые «нельзя закрывать глаза».
Поклонская отреагировала на слова болгарских дипломатов на странице в социальной сети «ВКонтакте». Депутат назвала заявление МИДа Болгарии «глупым и провокационным», которое не отражает позицию болгарского народа.
«Только невежда и провокатор может усомниться в решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы», — написала Поклонская.
По её словам, жители Болгарии «отделяют правду от лжи, которая заливает мир с высоких трибун „ораторов“.
Комментарии152
Политика , Видео , Наталья Поклонская , МИД , Госдума , Болгария , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придурки так говорили»
«Придурки так говорили»228
Бросившему урну в полицейских вынесли приговор
Бросившему урну в полицейских вынесли приговор76
Зеленский вступился за педофилов
Зеленский вступился за педофилов43
Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций2
Украинские посудомойки встревожили латышей
Украинские посудомойки встревожили латышей13
Видео
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
00:50
Невежды: Поклонская осадила болгарских дипломатов
Политика
Зеленский вступился за педофилов
05:26
Зеленский вступился за педофилов
Украина В мире
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
02:31
Украинский кабмин решил судьбу Кличко
В мире Украина
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
00:41
В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с гробом
Происшествия
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России
04:00
В Болгарии возмущены выпадом Софии в адрес России
В мире Статьи
Солнце «уснуло»
00:09
Солнце «уснуло»
Наука Наука и техника
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Катастрофа Су-25: найдены тела
00:20
Катастрофа Су-25: найдены тела
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение