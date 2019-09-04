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Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях 

Рамблер 21 минуту назад
Уфимская дознавательница, обвинившая полицейских в изнасиловании, не смогла определиться со временем преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Наиля Багаутдинова, адвоката одного из обвиняемых.
По словам Багаутдинова, сначала женщина заявляла, что насилие над ней продолжалось с семи вечера до пяти утра, затем она назвала промежуток времени с семи вечера до часа ночи. В итоге все — приезд в отдел, застолье и изнасилование — она уложила примерно в один час, утверждает адвокат.
Багаутдинов заявил, что точные временные промежутки важны для выяснения, есть ли у фигурантов дела алиби. Он уточнил, что на следующем заседании, которое состоится 10 сентября, вопросы бывшей дознавательнице начнут задавать обвиняемые.
Троих полицейских из Уфы задержали 31 октября прошлого года по подозрению в изнасиловании коллеги-дознавательницы.
Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД, затем суд отправил всех троих под арест.
По версии следствия, трое коллег напали на дознавательницу вечером 29 октября в здании отдела МВД по вопросам миграции.
Сообщалось, что следователи и криминалисты провели обыски дома и на работе у обвиняемых, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели экспертизы и в итоге опровергли представленные ими алиби. Фигурантам дела вменяют пункт «а» части 2 статьи 131 (изнасилование, совершенное группой лиц) и пункт «а» части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) УК РФ. Пока все они находятся под домашним арестом.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД
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