Президент России Владимир Путин раскритиковал людей, считавших Дальний Восток «балластом» страны. Об этом сообщает ТАСС.
Тема Дальнего Востока обсуждалась на заседании президиума Госсовета. Глава Якутии Айсен Николаев на этой встрече говорил о важности Дальнего Востока.
«Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены», — рассказал он.
Как заявил Николаев, даже высокопоставленные россияне иногда называли Дальний Восток балластом, который требует только льгот и дотаций из бюджета.
На этих словах Путин перебил главу Якутии и усомнился в том, что кто-то мог такое сказать.
«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал президент.
Николаев уточнил, что такие заявления он слышал 25 лет назад.
«Ну, четверть века назад… Давайте будем говорить о сегодняшнем [дне]», — заключил Путин.
Заседание президиума Госсовета традиционно проходит на площадке Восточного экономического форума.
Как сообщается на сайте Кремля, на этом заседании Путин заявил, что прямой разговор с главами регионов позволяет чётче обозначить, какие вопросы для Дальнего Востока являются наиболее острыми, а также выяснить, как решаются задачи и где есть «торможение и ведомственная волокита».
Среди прочего, президент отметил, что почти во всех дальневосточных регионах численность населения продолжает снижаться.
«К сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает», — отметил он.