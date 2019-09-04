«Придурки так говорили»: Путин ответил на слова о Дальнем Востоке

Тема Дальнего Востока обсуждалась на заседании президиума Госсовета. Глава Якутии Айсен Николаев на этой встрече говорил о важности Дальнего Востока.

«Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены», — рассказал он.

Как заявил Николаев, даже высокопоставленные россияне иногда называли Дальний Восток балластом, который требует только льгот и дотаций из бюджета.

На этих словах Путин перебил главу Якутии и усомнился в том, что кто-то мог такое сказать.

«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал президент.

Николаев уточнил, что такие заявления он слышал 25 лет назад.

«Ну, четверть века назад… Давайте будем говорить о сегодняшнем [дне]», — заключил Путин.

Заседание президиума Госсовета традиционно проходит на площадке Восточного экономического форума.

Как сообщается на сайте Кремля, на этом заседании Путин заявил, что прямой разговор с главами регионов позволяет чётче обозначить, какие вопросы для Дальнего Востока являются наиболее острыми, а также выяснить, как решаются задачи и где есть «торможение и ведомственная волокита».

Среди прочего, президент отметил, что почти во всех дальневосточных регионах численность населения продолжает снижаться.