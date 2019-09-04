Следователи считают ошибку пилотов и отказ техники основными версиями крушения Су-25УБ на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.
Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября в Ставропольском крае. Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.
Первоначально сообщалось, что пилоты катапультировались. Позже стало известно, что они не успели этого сделать и погибли.
Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле не было.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, авария произошла во время отработки высшего пилотажа: в ходе выполнения «мертвой петли» летчики не вывели штурмовик из пикирования, в результате он столкнулся с землей и взорвался.
Тела пилотов нашли в кабине самолете, которая ушла под землю на глубину более трех метров, сообщает РИА Новости. По данным агентства, на месте происшествия нашли оба «черных ящика» (речевой самописец и прибор регистрации параметров полета) в удовлетворительном состоянии.
Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту крушения.