Стали известны основные версии крушения Су-25

Следователи считают ошибку пилотов и отказ техники основными версиями крушения Су-25УБ на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

Штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября в Ставропольском крае. Авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета.

Первоначально сообщалось, что пилоты катапультировались. Позже стало известно, что они не успели этого сделать и погибли.

Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле не было.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, авария произошла во время отработки высшего пилотажа: в ходе выполнения «мертвой петли» летчики не вывели штурмовик из пикирования, в результате он столкнулся с землей и взорвался.

Тела пилотов нашли в кабине самолете, которая ушла под землю на глубину более трех метров, сообщает РИА Новости. По данным агентства, на месте происшествия нашли оба «черных ящика» (речевой самописец и прибор регистрации параметров полета) в удовлетворительном состоянии.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку по факту крушения.