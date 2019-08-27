Пока вы не уснули: России могут запретить продавать нефть и газ 

"Сдачу министру отдайте". Путин угостил Эрдогана мороженым
Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. Лидеры после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством, которое полюбилось многим мировым политикам.
ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв
Взрыв в Северодвинске произошел при испытании оружия, в появлении которого повинны США, заявил исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.
Раскрыт «секрет» Путина
Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.
США предъявили требования Зеленскому
Владимиру Зеленскому следует приступить к выполнению своих обещаний, об этом, как сообщает "Эксперт", заявил представитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер.
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Украинский военный корабль вошел в зону учений Черноморского флота России, заявил заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
Россияне массово попали в «квалификационную яму»
Около 45 процентов работников в России находятся в квалификационной яме: у части из них квалификационные навыки недостаточны для выполняемой ими работы, а у части — избыточны.
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Скандальный инцидент произошел в Анапе в ночь с 26 на 27 августа, когда несовершеннолетняя девушка стала жертвой насилия.
ГИБДД отказалась штрафовать Путина
ГИБДД не оштрафует президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Умерла актриса Людмила Мальцева
kino-teatr.ru
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
России перережут экспорт
Пакет дополнительных санкций США по «делу Скрипалей» через три месяца может обернуться для России запретом на экспорт нефти и газа.
В России снова изменят пенсионную систему
Банк России и Минфин откажутся от названия «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК). На его место придет новая система накопительных пенсий.