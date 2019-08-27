Корабль Украины вошел в зону учений ЧФ РФ

Украинский военный корабль вошел в зону учений Черноморского флота России заявил в эфире UATV заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко

Командно-штабные учения подразделений ЧФ, базирующихся в Краснодарском крае и на Крымском полуострове, стартовали 19 августа.

По словам Рыженко, не позднее 22 августа в зону проведения учений вошел малый разведывательный корабль украинских ВМС «Переяслав».

«Зашли, потому что там не было никакой деятельности», — объяснил военный.

Замначальника штаба командования ВМС добавил, что «Переяслав» мог сделать это согласно нормам международного права, шел рекомендованными путями и не был единственным нероссийским судном там — судоходство в тот момент в том месте вообще было интенсивным.