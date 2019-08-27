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Корабль Украины вошел в зону учений ЧФ РФ 

Рамблер + ещё 6 6 минут назад
Украинский военный корабль вошел в зону учений Черноморского флота России, заявил в эфире UATV заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Украины по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко.
Командно-штабные учения подразделений ЧФ, базирующихся в Краснодарском крае и на Крымском полуострове, стартовали 19 августа.
По словам Рыженко, не позднее 22 августа в зону проведения учений вошел малый разведывательный корабль украинских ВМС «Переяслав».
«Зашли, потому что там не было никакой деятельности», — объяснил военный.
Замначальника штаба командования ВМС добавил, что «Переяслав» мог сделать это согласно нормам международного права, шел рекомендованными путями и не был единственным нероссийским судном там — судоходство в тот момент в том месте вообще было интенсивным.
Андрей Рыженко пояснил, что сквозь зону российских учений украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit, а корабли Военно-морского флота РФ сопровождали судно от Грузии — там учения Североатлантического альянса и проходили.
Комментарии121
Войска , Армия , Видео , В мире , Андрей Рыженко , НАТО
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