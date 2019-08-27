Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предъявили требования Зеленскому 

Рамблер 1 час назад
Владимиру Зеленскому следует приступить к выполнению своих обещаний, об этом, как сообщает "Эксперт", заявил каналу "Прямой" специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер.
По его словам, Соединенные штаты поддерживают инициативы, озвученные президентом Украины в ходе предвыборной кампании и озвучиваемые сейчас.
Так, властям США нравится намерение Зеленского сближаться с Европейским союзом и НАТО, проводить реформы, бороться с коррупцией, сопротивляться олигархизации и достигнуть мира в Донбассе.
«Мы очень все это поддерживаем», — подчеркнул Уолкер.
При этом он отметил, что президент пока даже не приступил к воплощению задуманного — по той причине, что парламент не начал работу.
Спецпредставитель Госдепа заверил, что Америка хочет помочь Зеленскому в реализации его намерений, а также хотела бы, чтобы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Зеленскому было бы, что тому рассказать о своих успехах.
«О том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве», — уточнил Уолкер.
Комментарии128
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Госдеп США , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийства и насилие: как погибали в «Иловайском котле»322
Жигунов прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк7
Санкции против «Северного потока-2» ударят по США67
В Донбассе применили запрещенное оружие<