США предъявили требования Зеленскому

По его словам, Соединенные штаты поддерживают инициативы, озвученные президентом Украины в ходе предвыборной кампании и озвучиваемые сейчас.

Так, властям США нравится намерение Зеленского сближаться с Европейским союзом НАТО , проводить реформы, бороться с коррупцией, сопротивляться олигархизации и достигнуть мира в Донбассе.

«Мы очень все это поддерживаем», — подчеркнул Уолкер.

При этом он отметил, что президент пока даже не приступил к воплощению задуманного — по той причине, что парламент не начал работу.

Спецпредставитель Госдепа заверил, что Америка хочет помочь Зеленскому в реализации его намерений, а также хотела бы, чтобы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Зеленскому было бы, что тому рассказать о своих успехах.