Россияне массово попали в «квалификационную яму»

Около 45 процентов работников в России находятся в квалификационной яме: у части из них квалификационные навыки недостаточны для выполняемой ими работы, а у части — избыточны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на результаты международного исследования.

Такая информация содержится в отчете «Массовая уникальность — глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG), «Ворлдскиллз Россия» и «Росатома» . Всего в мире в квалификационной яме находятся 1,3 миллиарда человек.

ТАСС отмечает , что в России в такой ситуации находится почти 34 миллиона человек.

Партнер компании BCG Антон Степаненко заявил, что это подразумевает скрытый налог на производительность труда для компаний.

Если организация наняла сотрудника, у которого навыков мало, ей придется инвестировать в переобучение и дообучение. Если же квалификаций слишком много, «кто-то в какой-то момент переинвестировал» в обучение сотрудника, например, государство потратило на это слишком много денег.

Степаненко отметил, что решить проблему квалификационный ямы можно с помощью концепции человекоцентричности. Она подразумевает, что все работники должны быть обучены навыкам, которые станут актуальными на рынке труда завтрашнего дня. Также работники должны быть вовлечены в постоянную переподготовку, мотивированы на развитие, а на рынке труда должны быть созданы условия, позволяющие людям максимально реализовать свой потенциал.

Показатели по квалификационной яме хуже российских фиксируются только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где таких работников 51 процентов. Показатель в Европе составляет 37 процентов. К 2030 году, по расчетам экспертов, мировая яма вырастет еще на сто миллионов работников.

Ежегодные потери мирового ВВП из-за проблемы квалификационной ямы составляют не менее пяти триллионов долларов, что составляет шесть процентов мирового ВВП.