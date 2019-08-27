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ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв 

Рамблер + ещё 16 18 минут назад
Взрыв в Северодвинске произошел при испытании оружия, в появлении которого повинны США, заявил исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов. Его цитирует официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.
Взрыв на полигоне Ненокса в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников Росатома.
Вчера в Вене открылась 53-я сессия рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
«На каком основании и для какой необходимости нас просят предоставить информацию о случившемся 8 августа?» — задался вопросом в ходе выступления на ней Алексей Карпов.
Дипломат назвал произошедшее в Северодвинске трагической аварией и подчеркнул, что она не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, не представляет никакой опасности жизни и здоровью населения, не привела к трансграничному переносу радиоактивных веществ, а об экологической катастрофе речи не идет.
«Радиационный фон в упомянутом районе находится на естественном, нормальном уровне», — заверил он.
Комментарии195
Армия , Видео , Войска , Оружие , Алексей Карпов , МИД , Росатом , Вена , Северодвинск , США
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