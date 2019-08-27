ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв

Взрыв на полигоне Ненокса в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников Росатома

Вчера в Вене открылась 53-я сессия рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«На каком основании и для какой необходимости нас просят предоставить информацию о случившемся 8 августа?» — задался вопросом в ходе выступления на ней Алексей Карпов.

Дипломат назвал произошедшее в Северодвинске трагической аварией и подчеркнул, что она не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, не представляет никакой опасности жизни и здоровью населения, не привела к трансграничному переносу радиоактивных веществ, а об экологической катастрофе речи не идет.