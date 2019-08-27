Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина

Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.

Отмечается, что российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя. Путин — «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», — пишет газета, поясняя, что президент является большим поклонником хоккея, обладает восьмым даном по дзюдо, любит плавание и пешие прогулки.

Также авторы материала отмечают его внешний стиль. Издание отметило, что президент предпочитает костюмы Kiton и Brioni.