Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Президент России Владимир Путин выглядит лучше, чем 10 лет назад. На это обратило внимание испанское издание El Mundo.
Отмечается, что российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя. Путин — «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», — пишет газета, поясняя, что президент является большим поклонником хоккея, обладает восьмым даном по дзюдо, любит плавание и пешие прогулки.
Также авторы материала отмечают его внешний стиль. Издание отметило, что президент предпочитает костюмы Kiton и Brioni.
Последние новости
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Назван возможный статус России в G7 Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты масштабы «кадровой ямы» в России6
Еще одна страна захотела дружбы с РФ42
В РФ оценили слова Украины о «развале Московии»21
Пока вы не уснули: Путин обеспокоился доходами россиян79
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском185
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение