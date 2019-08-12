Пока вы не уснули: раскрыт «устрашающий» план НАТО по России 

Раскрыт план НАТО по «устрашению» России
После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
официальный сайт Прихода храма всех Святых
Игумен Фотий, комментируя грубое обращение с годовалым ребенком во время крещения, заявил «Пятому каналу», что мама малыша «закатила истерику».
В предчувствии краха: украинцы бегут из Украины
Экономику Украины ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособных украинцев за рубеж и прекратится финансирование страны внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Туристов нашли мертвыми в палатке
Тела четырех человек найдены в палатке на берегу реки Ангары, говорится в сообщении на сайте Следкома по Красноярскому краю.
Памфилова ответила на требование перенести выборы
Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что выборы в Мосгордуму могут быть перенесены только при наличии «серьезных оснований». Об этом сообщает BFM.
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве
vk
В Москве на 30-м году жизни скончалась диджей Жанна Рассказова. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Вечером 11 августа Рассказова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, но спасти Рассказову врачи не смогли.
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, которую недополучила страна из-за сокращения потока российских туристов.
В двух регионах РФ температура упала ниже нуля
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в двух регионах температура упала ниже нуля. Об этом сообщает РБК.
Россия нашла источник миллиардов долларов
Из-за роста популярности здорового образа жизни в мире возрос спрос на экологически чистые и органические товары, превратив эту отрасль в прибыльный бизнес. Как Россия, которая обладает огромными природными ресурсами, рассчитывает нарастить экспорт экопродукции и с какими проблемами она при этом сталкивается, разбиралась «Лента.ру».
Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне
Сотрудники Росатома доведут до конца работу над новыми образцами вооружений, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя взрыв на полигоне Минобороны.