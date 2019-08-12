Памфилова ответила на требования о переносе выборов

Ранее глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин опубликовал письмо к Памфиловой, в котором он призвал ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров. Яшин отметил, что написал Памфиловой, так как находится в камере спецприемника, другие способы связи ему недоступны.

В комментарии BFM глава ЦИК заявила, что впервые слышит о письме Яшина.

«Для этого [переноса выборов — прим.ред.] должны быть серьезные основания. Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы по этой кампании, что касается нас», — подчеркнула Памфилова.

По ее мнению, говорить о возможности переноса преждевременно, так как в ЦИК еще не закончили рассмотрение всех обращений и изучение всех материалов.

«Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», — заверила глава ЦИК.

Ранее Яшину, Любови Соболь Дмитрию Гудкову и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали собираться в центре Москвы.

27 июля в столице прошла несогласованная акция, участники которой требовали регистрации независимых кандидатов. В течение дня, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и три дела о нападении на представителей власти.

На несогласованной акции 3 августа, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали более тысячи человек. 10 августа в столице прошла согласованная акция. Полиция оценила количество собравшихся в 20 тысяч человек, а по данным организации «Белый счетчик», в акции приняли участие до 60 тысяч человек.