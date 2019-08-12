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DJ Жанна Рассказова погибла в Москве 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: vk / jaklinrasskazova
В Москве на 30-м году жизни скончалась диджей Жанна Рассказова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, вечером 11 августа Рассказова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, но спасти Рассказову врачи не смогли.
Происшествия , Шоу-бизнес , Москва
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