DJ Жанна Рассказова погибла в Москве

Москве на 30-м году жизни скончалась диджей Жанна Рассказова. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, вечером 11 августа Рассказова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, но спасти Рассказову врачи не смогли.