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DJ Жанна Рассказова погибла в Москве
Рамблер
32 минуты назад
Фото: vk / jaklinrasskazova
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24
В
Москве
на 30-м году жизни скончалась диджей Жанна Рассказова. Об этом
сообщает
Telegram-канал 112.
По данным канала, вечером 11 августа Рассказова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую помощь, но спасти Рассказову врачи не смогли.
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