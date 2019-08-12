«Мама мешала просто»: Священник прокомментировал скандальное крещение в Гатчине

Игумен Фотий, комментируя грубое обращение с годовалым ребенком во время крещения, заявил «Пятому каналу», что мама малыша «закатила истерику».

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором священник при крещении с силой окунает маленького ребенка в купель с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. После церемонии мама ребенка написала заявление в полицию.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. (…) Вообще по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено», — подчеркнул изданию игумен Фотий.

По его словам, «родители и родственники ребенка оказались людьми абсолютно невоцерковленными».

«Но я не стал им отказывать, но жеста моего они не оценили (…) Ничего страшного не произошло. Абсолютно», — отметил священник.

По мнению Фотия, «такого рода эксцессы — не редкость в священнической практике», так как для детей крещение — «стресс и они обычно кричат».

«Воды ребенок не глотался, об стенки купели не ударился. Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт не малый за все эти годы», — рассказал игумен.