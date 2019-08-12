Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мама мешала просто»: Священник прокомментировал скандальное крещение в Гатчине 

Рамблер 29 минут назад
Фото: кадр Youtube
Игумен Фотий, комментируя грубое обращение с годовалым ребенком во время крещения, заявил «Пятому каналу», что мама малыша «закатила истерику».
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором священник при крещении с силой окунает маленького ребенка в купель с головой, несмотря на крики мальчика и попытки матери его забрать. После церемонии мама ребенка написала заявление в полицию.
«Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. (…) Вообще по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью с головой. Я выполнял свой долг пасторский, как положено», — подчеркнул изданию игумен Фотий.
По его словам, «родители и родственники ребенка оказались людьми абсолютно невоцерковленными».
«Но я не стал им отказывать, но жеста моего они не оценили (…) Ничего страшного не произошло. Абсолютно», — отметил священник.
По мнению Фотия, «такого рода эксцессы — не редкость в священнической практике», так как для детей крещение — «стресс и они обычно кричат».
«Воды ребенок не глотался, об стенки купели не ударился. Я 26 лет служу вместе с дьяконством. Мой опыт не малый за все эти годы», — рассказал игумен.
В свою очередь руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова заявила 78.ru, что после скандального крещения архиереем принято решение о том, что Фотий «отстранён от священнослужения».
Комментарии
Происшествия , Наталья Родоманова , РПЦ , Гатчина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе132
Россиян предупредили о резком похолодании14
Туристов нашли мертвыми в палатке15
DJ Жанна Рассказова погибла в Москве24
Во время выступления Брежневой произошло ЧП25
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
04:26
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе
В мире Армия
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение