Тела четырех человек найдены в палатке на берегу реки Ангары, говорится в сообщении на сайте Следкома по Красноярскому краю.
По данным ведомства, сообщение о гибели людей поступило 12 августа.
«В районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», — подчеркивается в сообщении.
Следком отметил, что проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой примут решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.
Ранее, по данным RT, в Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о смерти из-за отравления угарным газом шести человек, четверо из которых дети.