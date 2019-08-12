Туристов нашли мертвыми в палатке в Красноярском крае

Тела четырех человек найдены в палатке на берегу реки Ангары, говорится в сообщении на сайте Следкома по Красноярскому краю

По данным ведомства, сообщение о гибели людей поступило 12 августа.

«В районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом», — подчеркивается в сообщении.

Следком отметил, что проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой примут решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.