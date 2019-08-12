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Глава Росатома прокомментировал ЧП на военном полигоне под Северодвинском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Сотрудники Росатома доведут до конца работу над новыми образцами вооружений, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя взрыв на полигоне Минобороны.
«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои. Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца. Мы выполним задание Родины, ее безопасность будет надежно обеспечена», — передает его слова РИА «Новости»
Он добавил, что пострадавшие при ЧП сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ получают наилучшую медпомощь.
«После трагического инцидента в больнице еще остаются другие сотрудники ядерного центра. Они получают лучшую медицинскую помощь. Я желаю им скорейшего выздоровления, и надеюсь, что они быстро вернутся к своим родным и близким», — сказал Лихачев.
Между тем, глава администрации Сарова Алексей Голубев сообщил, что три сотрудника Российского федерального ядерного центра, пострадавшие при ЧП, находятся в одной из московских клиник, передает ТАСС.
«Сейчас проводится их обследование, были сделаны операции. Их состояние на контроле у специалистов», — сказал Голубев.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков говорил, что жизни пострадавших ничто не угрожает, у них травмы средней тяжести, в основном переломы.
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского.
Сообщалось, что они пытались предотвратить взрыв. Их наградят посмертно, и установят памятник.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии на секретном полигоне в Архангельской области.
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Армия , Видео , Оружие , Алексей Голубев , Алексей Лихачев , Валентин Костюков , Министерство обороны , Росатом , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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