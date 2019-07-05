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Пока вы не уснули: пенсии получат не все 

Рамблер 56 минут назад

Десятки тысяч россиян остались без пенсии

Десятки тысяч россиян столкнулись с отказом в назначении страховой пенсии по старости в 2018 году, сообщает «Лайф».

Кудрин сделал жесткое заявление

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что Россия не является мировым лидером по духовным ценностям и сохранению семейных традиций.

Раскрыт образ возможного преемника Путина

Преемник Владимира Путина на посту президента России будет примерно 50-летним современным опытным патриотом, заявил «Российской газете» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

Понтифик и президент России несколько секунд не могли решить, кто первым пройдет в дверь. Видеозапись инцидента, произошедшего в Ватикане, опубликовало RT.

Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.

«Мы очень разозлились»: грузины проклинают Россию

Грузины очень сильно разозлились на русских, но никогда в жизни не причинят им зло, рассказали «Ленте.ру» некоторые из них.

«Москальская рожа»: футболист угрожает России

ФК Халадаш
Украинский футболист Юрий Габовда пообещал «положить москальские рожи», а потом объяснил это взломом.

«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу

ВКонтакте
Кассира банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более 20 миллионов рублей и сбежавшую вместе с семьей, выдал мобильный телефон.

В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ

В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в крупном хищении. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ.
Комментарии22
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Валерий Федоров , Юрий Габовда , Луиза Хайруллина , Алексей Кудрин , Владимир Зеленский , ФСБ , Счетная палата , ВЦИОМ , РИА Новости , Lenta.ru , "Российская газета"
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