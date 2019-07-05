Пока вы не уснули: пенсии получат не все 

Десятки тысяч россиян остались без пенсии
Десятки тысяч россиян столкнулись с отказом в назначении страховой пенсии по старости в 2018 году, сообщает «Лайф».
Кудрин сделал жесткое заявление
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что Россия не является мировым лидером по духовным ценностям и сохранению семейных традиций.
Раскрыт образ возможного преемника Путина
Преемник Владимира Путина на посту президента России будет примерно 50-летним современным опытным патриотом, заявил «Российской газете» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз
Понтифик и президент России несколько секунд не могли решить, кто первым пройдет в дверь. Видеозапись инцидента, произошедшего в Ватикане, опубликовало RT.
Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.
«Мы очень разозлились»: грузины проклинают Россию
Грузины очень сильно разозлились на русских, но никогда в жизни не причинят им зло, рассказали «Ленте.ру» некоторые из них.
«Москальская рожа»: футболист угрожает России
ФК Халадаш
Украинский футболист Юрий Габовда пообещал «положить москальские рожи», а потом объяснил это взломом.
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
ВКонтакте
Кассира банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более 20 миллионов рублей и сбежавшую вместе с семьей, выдал мобильный телефон.
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в крупном хищении. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ.