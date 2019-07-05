«Мы очень разозлились»: грузины проклинают Россию

Грузины очень сильно разозлились на русских, но никогда в жизни не причинят им зло, рассказали «Ленте.ру» некоторые из них.

С 20 июня в Грузии проходят антироссийские акции протеста. Поводом для них стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера местного парламента. Российский коммунист возглавлял в Тбилиси Межпарламентскую ассамблею православия.

Уже 21 июня Владимир Путин Министерство транспорта РФ запретили полеты в Грузию по причине неспособности местных властей обеспечить безопасное пребывание там граждан России. Запрет вступит в силу 8 июля.

22 июня владельцы тбилисского кафе EZO ввели «оккупационный сбор» для русских — если они попросят меню на русском языке, им его принесут, но цены в нем будут на 20% выше. Уже на следующий день владельцы заведения извинились.

«Мы очень сильно разозлились», — объяснила тогда одна из них.

Тем временем житель Тбилиси Гиви Кекелидзе, который возит путешественников по городу, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» подчеркнул, что русских в Грузии никто не бьет, как говорят по российскому телевидению.

«Неужели они верят, что мы можем тут им причинить зло? Да никогда в жизни», — заверил он.

По словам Кекелидзе, однажды грузины и русские жили в одной стране, их по-прежнему многое связывает, и это невозможно изменить «в одночасье».

В свою очередь, владелица гостевого дома в Батуми Мариам Кантария рассказала изданию об «огромных» убытках от антироссийских выступлений в стране — в пик туристического сезона «слетело» 90% брони, — в то время как эксперт в области виноделия Кети Джурхадзе напомнила, что эмбарго 2006 года на поставку в Россию вин сделало грузинскую алкогольную продукцию намного «сильнее».