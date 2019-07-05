«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу

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«Сдали» дети: как поймали кассиршу-миллионершу 

Рамблер + ещё 33 7 минут назад
Кассира банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более 20 миллионов рублей и сбежавшую вместе с семьей, выдал мобильный телефон. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, один из детей Хайруллиной позвонил дедушке. Благодаря этому полицейские вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина находилась вместе с мужем и детьми.
Источник РИА Новости в полиции подтвердил, что с помощью мобильного телефона удалось установить местонахождение Хайруллиной.
«Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, которые были зарегистрированы на нее и ее мужа», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что одна из «симок» на время включилась, после чего специалисты вычислили, где находится женщина. По его словам, речь идет не о звонке ребенка, а о действиях самой женщины: она якобы решила проверить, поступили ли социальные выплаты на детей.
В конце мая представитель одного из банков заявил в полицию Башкирии о пропаже из кассы 23 миллионов рублей. После этого стало известно, что подозреваемая в хищении сотрудница банка скрылась с супругом и двумя детьми. Суд заочно арестовал ее. В начале июля женщину задержали в Казани.
Комментарии18
Происшествия , Видео , МВД , РИА Новости
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