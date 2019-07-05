«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу

«Сдали» дети: как поймали кассиршу-миллионершу

Кассира банка Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении более 20 миллионов рублей и сбежавшую вместе с семьей, выдал мобильный телефон. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, один из детей Хайруллиной позвонил дедушке. Благодаря этому полицейские вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина находилась вместе с мужем и детьми.

Источник РИА Новости в полиции подтвердил , что с помощью мобильного телефона удалось установить местонахождение Хайруллиной.

«Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, которые были зарегистрированы на нее и ее мужа», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что одна из «симок» на время включилась, после чего специалисты вычислили, где находится женщина. По его словам, речь идет не о звонке ребенка, а о действиях самой женщины: она якобы решила проверить, поступили ли социальные выплаты на детей.

В конце мая представитель одного из банков заявил в полицию Башкирии о пропаже из кассы 23 миллионов рублей. После этого стало известно, что подозреваемая в хищении сотрудница банка скрылась с супругом и двумя детьми. Суд заочно арестовал ее. В начале июля женщину задержали в Казани.