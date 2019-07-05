На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

Понтифик и президент России несколько секунд не могли решить, кто первым пройдет в дверь. Видеозапись инцидента, произошедшего в Ватикане, опубликовало RT.
На видео, размещенном на канале издания в YouTube, президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись рукопожатиями, попозировали фотографам и направились в зал для переговоров. Однако в дверях произошла заминка.
Президент жестом предложил главе католической церкви войти в комнату первым, на что Папа Римский ответил аналогичным жестом, улыбнувшись.
В итоге Путин вошел в зал первым.
По словам главы России, которые привело ТАСС, темами переговоров с Франциском стали защита христианского населения Ближнего Востока и оказание гуманитарной помощи в Сирии, а также вопросы развития отношений с Ватиканом. Владимир Путин подчеркнул, что это была «очень добрая беседа».