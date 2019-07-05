На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

В итоге Путин вошел в зал первым.

По словам главы России, которые привело ТАСС, темами переговоров с Франциском стали защита христианского населения Ближнего Востока и оказание гуманитарной помощи в Сирии, а также вопросы развития отношений с Ватиканом. Владимир Путин подчеркнул, что это была «очень добрая беседа».