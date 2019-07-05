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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке 

РИА Новости + ещё 1 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Краматорске Донецкой области перешел на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает на нем говорить в Донбассе.
По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области, считают русский язык родным.
"В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещаю говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке", — заявил Зеленский, трансляцию его выступления ведут украинские каналы.
После этих слов в зале раздались аплодисменты. Президент продолжил свое выступление на русском языке.
В последние годы на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В апреле Рада приняла закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
При этом в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Краматорск
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