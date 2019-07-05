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Дело на 140 миллионов: в Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ 

Рамблер + ещё 19 55 минут назад
В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в крупном хищении. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к ФСБ.
По словам собеседников портала, среди задержанных оказались три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы).
Собеседники РБК заявили, что сотрудников ФСБ подозревают в хищении в банке. По разным данным, речь идет о сумме от 140 до 170 миллионов рублей.
Из материалов дела и со слов источников РБК следует, что офицеры ФСБ инсценировали в одном из банков обыск по поддельному постановлению. При обыске присутствовали сотрудники «Альфы» и «Вымпела». В Центре специального назначения ФСБ, куда входят «Альфа» и «Вымпела», проводится проверка по этому делу.
Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к спецслужбам, задержанные были связаны с экс-руководством одного из банков. Но задержали их за нарушения, не связанные напрямую с работой этого банка. Бывшего руководителя банка ранее арестовали по делу о незаконном выводе средств за границу в составе организованного преступного сообщества.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Детали дела не приводились.
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Происшествия , Видео , Криминал , Демьян Кудрявцев , ФСБ , Ведомости , РБК , Москва
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