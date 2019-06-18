Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому 

В Кремле ответили Зеленскому
Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз, такого подхода он будет придерживаться и в случае переговоров с президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что тот начнет диалог с Путиным фразой «Донбасс и Крым — это Украина», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским, сообщает РЕН ТВ. Сегодня президент Украины прибыл с Германию с официальным визитом. Зеленский встретился с канцлером ФРГ. Перед началом переговоров он и Меркель выслушали гимны обеих стран, позируя перед камерами журналистов.
Шойгу предложил воевать по-новому
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время необходимо воевать по-новому, ориентируясь на скоротечность конфликтов, сообщает ТАСС. Специалистам ещё предстоит выработать теорию современных боевых действий.
«Газпром» сравнил Украину с Винни-Пухом
«Газпром» готов начать переговоры с Украиной по газовым контрактам с чистого листа. Однако условия для такого процесса пока не складываются, признают в холдинге. Мировое соглашение для России — это, прежде всего, отказ от всех арбитражных претензий. Однако в «Нафтогазе» и в Киеве не готовы отказываться от $2,56 млрд даже ради будущих поколений.
Бедность навсегда: к чему ведут инициативы Кудрина
Предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина бороться с бедностью, раздавая семьям средства из материнского капитала, не решит проблему, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Это утопия, которая лишит семьи возможности отложить деньги на такие стратегически цели, как покупка жилья или образование детей.
Недельные расходы россиян резко выросли
Расходы россиян на неделе с 10 по 16 июня резко выросли по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
Найден новый повод для изъятия земли у россиян
В Минэкономразвития разработали законопроекты об изъятии частных земельных участков у владельцев, которые нарушают требования пожарной безопасности. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Арестован Мишель Платини
Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини задержали во Франции по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022. Об этом сообщает Mediapart.
Россиянам начнут выдавать ПТС и СТС в новом формате
В МВД принято решение уменьшить в размерах свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, сообщает «Российская газета». Новые документы начнут выдавать с 1 ноября.
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инициативу Совета по правам человека (СПЧ) о передаче продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность.