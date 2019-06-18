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Шойгу призвал россиян воевать по-новому 

Рамблер + ещё 9 27 минут назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время необходимо воевать по-новому, ориентируясь на скоротечность конфликтов, сообщает ТАСС. Специалистам ещё предстоит выработать теорию современных боевых действий.
Шойгу сделал заявление на открытии научно-практической конференции с руководящим составом вооружённых сил РФ.
"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", — отметил министр.
По его словам, войны в наши дни требуют новых подходов, поскольку современные конфликты сегодня представляют собой «совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы». Шойгу также отметил, что боевые действия стали более скоротечны, поэтому «на исправление ошибок нет времени».
Ранее министр обороны РФ рассказал о том, как вооружалась российская армия в течение последних шесть лет. По его данным, на вооружение были приняты более тысячи самолётов и вертолетов, около четырех тысяч танков, три подводных крейсера, семь субмарин и более 160 надводных кораблей.
Комментарии97
Армия , Видео , Сергей Шойгу , ИТАР-ТАСС
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