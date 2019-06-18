Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским, сообщает РЕН ТВ.
Сегодня президент Украины прибыл с Германию с официальным визитом. Зеленский встретился с канцлером ФРГ. Перед началом переговоров он и Меркель выслушали гимны обеих стран, позируя перед камерами журналистов.
В это время Меркель почувствовала недомогание. На видеозаписях видно, что все ее тело сильно трясет, она старается унять дрожь, но не может. Зеленский все это время стоял рядом, но не смотрел на канцлера.
РЕН ТВ связывает произошедшее с Меркель с жарой — в настоящее время в Берлине температура воздуха составляет около +30 градусов.
Впрочем, недомогание не помешало переговорам Меркель с Зеленским. По их итогам канцлер и президент провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Меркель среди прочего заявила, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в реализации минских соглашений.
Комментарии26
В мире , Видео , Европа , Владимир Зеленский , РЕН ТВ , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала условие снятия санкций с России274
В Кремле ответили Зеленскому236
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе191
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой8
В смерти участника «Машины времени» увидели вину врачей
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение