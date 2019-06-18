Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским , сообщает РЕН ТВ.

Сегодня президент Украины прибыл с Германию с официальным визитом. Зеленский встретился с канцлером ФРГ. Перед началом переговоров он и Меркель выслушали гимны обеих стран, позируя перед камерами журналистов.

В это время Меркель почувствовала недомогание. На видеозаписях видно, что все ее тело сильно трясет, она старается унять дрожь, но не может. Зеленский все это время стоял рядом, но не смотрел на канцлера.

РЕН ТВ связывает произошедшее с Меркель с жарой — в настоящее время в Берлине температура воздуха составляет около +30 градусов.

Впрочем, недомогание не помешало переговорам Меркель с Зеленским. По их итогам канцлер и президент провели совместную пресс-конференцию. В ходе нее Меркель среди прочего заявила, что санкции с России не будут сняты до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в реализации минских соглашений.