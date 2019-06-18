Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инициативу Совета по правам человека (СПЧ) о передаче продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность.
Допускаю, что хотели как лучше. Но звучит отвратительно:
❗️Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения — член комиссии СПЧ по экологическим правам Евгений Бобров. — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 18 июня 2019 г.
«Допускаю, что хотели как лучше. Но звучит отвратительно», — написала Скабеева в твиттере.
Ранее стало известно о том, что СПЧ рекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение продуктов питания, которые еще пригодны для еды. По словам члена комиссии СПЧ по экологическим правам Евгения Боброва, ретейлеры готовы передавать продукты с истекающим сроком годности в благотворительные и социальные учреждения.