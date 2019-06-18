«Звучит отвратительно»: Скабеева о передаче портящихся продуктов на благотворительность

Допускаю, что хотели как лучше. Но звучит отвратительно:



❗️Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения — член комиссии СПЧ по экологическим правам Евгений Бобров. — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 18 июня 2019 г.

«Допускаю, что хотели как лучше. Но звучит отвратительно», — написала Скабеева в твиттере.

Ранее стало известно о том, что СПЧ рекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение продуктов питания, которые еще пригодны для еды. По словам члена комиссии СПЧ по экологическим правам Евгения Боброва, ретейлеры готовы передавать продукты с истекающим сроком годности в благотворительные и социальные учреждения.