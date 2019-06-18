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«Это надо говорить не Путину»: в Кремле ответили на заявление Зеленского 

Рамблер 37 минут назад
Владимир Путин всегда начинает общение с правильных фраз, такого подхода он будет придерживаться и в случае переговоров с президентом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, что тот начнет диалог с Путиным фразой «Донбасс и Крым — это Украина», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — цитирует издание Пескова.
По его словам, Путин будет придерживаться такого подхода и в случае переговоров с Зеленским.
«А что касается Донбасса, то это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса, непосредственным собеседникам. А по Крыму и говорить особо нечего», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также добавил, что в Кремле считают схожими позиции Зеленского и его предшественника Петра Порошенко по Донбассу и санкциям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса.
«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.
Комментарии45
Политика , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Bild , Республика Крым
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