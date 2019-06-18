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Меркель назвала условия снятия санкций с России 

Рамблер 49 минут назад
Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только при прогрессе в реализации минских договоренностей, заявила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", — сказала она.
Меркель добавила, что встреча советников в "минском формате" пройдет 12 июля, сообщает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за расширение санкции против России, сообщает Bild.
По его словам, санкции являются «единственным средством давления» на Россию.
«Санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет Украины», — сказал Зеленский.
Он также добавил, что санкции следует ужесточить, если они не оказывают «желаемого воздействия».
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и референдумом в Крыму.
Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.
Комментарии279
В мире , Видео , Европа , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ЕС , Bild , ИТАР-ТАСС , Германия
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