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Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского 

Рамблер 14 минут назад
Фото: ТАСС

Украинцы потребовали отставки Зеленского

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой сформулировано требование к Владимиру Зеленскому сложить полномочия главы государства. В настоящий момент документ подписали более 10 тысяч пользователей.

Эстония решила отгородиться от России и сэкономить

Министр финансов Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме предложил сэкономить средства из государственного бюджета за счет сокращения вложений в обустройство границы с Россией.

Крым ответил на призыв НАТО

Крым будет российским вечно. Так сенатор Сергей Цеков прокомментировал Национальной службе новостей заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича.

Белоруссия нашла замену российской нефти

Александр Лукашенко заявил о желании начать переговоры о поставках казахстанской нефти в Белоруссию, сообщает БЕЛТА. Об этом белорусский президент отметил в разговоре с полномочным послом Казахстана в республике Ермухаметом Ертысбаевым.

Ход конем: Россия переходит на евро

Доля доллара в расчетах между Россией и странами ЕС снизилась после введения санкций почти на четверть, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на подсчеты «ФинЭкспертизы».

"Дефицит": россиян ждет массовое закрытие АЗС

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что в случае повторения прошлогодней ситуации с ценами на бензин в регионах начнется дефицит заправок.

Купить техосмотр станет невозможно

Госдума на пленарном заседании 23 мая приняла в третьем чтении правительственный закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и об оформлении диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

«Пусть обратится к Валуеву»: Соловьев ответил на вызов на дуэль

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль. Как сообщает «Взгляд», Соловьев счел обращение журналиста провокацией.

«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь

У отравленного шпиона Сергея Скрипаля «все нормально». Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», он сам рассказал в голосовом сообщении, оставленном на автоответчике племянницы.

«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца

Материалы уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, в июле 2018 года убивших отца, в скором времени будут переданы в суд. СМИ же пока публикуют результаты экспертизы, которые подтвердили, что мужчина издевался над дочерьми и домогался среднюю и старшую из сестер. В связи с этим адвокаты подадут совместное ходатайство о признании девушек потерпевшими.
Комментарии1
В мире , Сергей Скрипаль , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Сергей Цеков , Александр Лукашенко , ЕС , Госдума , НАТО , Газета.Ru , РИА Новости , Reuters , Эстония
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