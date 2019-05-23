«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь

У отравленного шпиона Сергея Скрипаля «все нормально». Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», он сам рассказал в голосовом сообщении, оставленном на автоответчике племянницы.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании обвинили в этом сотрудников российской военной разведки.

С весны прошлого года местонахождение Скрипалей скрывается в том числе от их родственников. По данным «МК», 9 мая 2019-го Сергей Скрипаль позвонил племяннице Виктории. Издание опубликовало аудиозапись сообщения, оставленного им на ее автоответчике.

«Привет, Викуль! Дядя Сережа. Пытался пробиться — что-то там абонент не отвечает», — произносит мужской голос.

Следом настоящий или мнимый Скрипаль поздравил племянницу с Днем Победы, пожелал ей всего самого доброго, спросил, как у нее дела и «как палец у Сеньки», рассказал, что у него и у «Юлечки» все нормально.