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«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь 

Рамблер 1 час назад
У отравленного шпиона Сергея Скрипаля «все нормально». Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», он сам рассказал в голосовом сообщении, оставленном на автоответчике племянницы.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании обвинили в этом сотрудников российской военной разведки.
С весны прошлого года местонахождение Скрипалей скрывается в том числе от их родственников. По данным «МК», 9 мая 2019-го Сергей Скрипаль позвонил племяннице Виктории. Издание опубликовало аудиозапись сообщения, оставленного им на ее автоответчике.
«Привет, Викуль! Дядя Сережа. Пытался пробиться — что-то там абонент не отвечает», — произносит мужской голос.
Следом настоящий или мнимый Скрипаль поздравил племянницу с Днем Победы, пожелал ей всего самого доброго, спросил, как у нее дела и «как палец у Сеньки», рассказал, что у него и у «Юлечки» все нормально.
«Ну давай! Как-нибудь до связи. Все!» — добавил он и повесил трубку.
Комментарии68
Общество , Видео , Сергей Скрипаль
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