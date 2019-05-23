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Эстония решила отгородиться от России «без помпы» и сэкономить 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Министр финансов Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме предложил сэкономить средства из государственного бюджета за счет сокращения вложений в обустройство границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Границу надо обустраивать дешевле, чем планировалось. Без лишней помпы. Есть более рациональные решения», — заявил Хельме.
Кроме того, он предложил вкладывать меньше средств в строительство зданий для государственных учреждений, призвав делать инвестиции, которые будут способствовать развитию экономики.
Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что страна признает существующую границу с Россией. По его словам, Таллин и Москва достигли консенсуса в этом вопросе.
«Эстония уже начала строить границу с Россией по нынешней контрольной линии», — добавил Ратас.
Министр внутренних дел Эстонии, председатель EKRE Март Хельме заявлял, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории. Хельме добавил, что Эстония не собирается воевать с Россией и готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права.
Общая длина эстонско-российской границы составляет 338 километров. Отмечается, что на ней планируется установить электронную систему мониторинга, включающую сенсорные датчики, системы видеонаблюдения и использование беспилотников. Вдоль 90 из 135 километров границы установят забор высотой 2,5 метра.
Обустройство границы с Россией планируется завершить в 2026 году. Стоимость работ при нынешнем уровне цен оценивается примерно в 190 миллионов евро.
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