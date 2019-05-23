«Навечно с Россией»: Крым ответил на призыв НАТО

Вчера Пич на сессии комитета «просто для ясности» заявил, что аннексия Крыма Россией незаконна, НАТО ее не принимает и не примет, а РФ следует покинуть полуостров, перестать поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны во время керченского инцидента.

«Уровень руководства НАТО крайне невысок», — прокомментировал заявление британца представитель Крыма в Совете федерации Сергей Цеков.

По его словам, в НАТО понимают происходящее в других странах не очень хорошо, а о прошлом и настоящем Крыма вообще не имеют ни малейшего представления.

Сенатор подчеркнул, что незаконным было нахождение Крыма в составе Украины, а вхождение полуострова в состав России — наоборот.