Крым будет российским вечно. Так сенатор Сергей Цеков прокомментировал Национальной службе новостей заявление главы военного комитета НАТО Стюарта Пича.
Вчера Пич на сессии комитета «просто для ясности» заявил, что аннексия Крыма Россией незаконна, НАТО ее не принимает и не примет, а РФ следует покинуть полуостров, перестать поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и освободить украинских моряков и корабли, которые были задержаны во время керченского инцидента.
«Уровень руководства НАТО крайне невысок», — прокомментировал заявление британца представитель Крыма в Совете федерации Сергей Цеков.
По его словам, в НАТО понимают происходящее в других странах не очень хорошо, а о прошлом и настоящем Крыма вообще не имеют ни малейшего представления.
Сенатор подчеркнул, что незаконным было нахождение Крыма в составе Украины, а вхождение полуострова в состав России — наоборот.
«Крым навечно в составе РФ», — предупредил Цеков.