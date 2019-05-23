«Пусть обратится к Валуеву»: Соловьев ответил на вызов на дуэль 

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль. Как сообщает «Взгляд», Соловьев счел обращение журналиста провокацией.
Ранее Гурьев опубликовал открытое письмо к Соловьеву, в котором заявил, что ведущий оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге. Он предложил Соловьеву встретиться в любом формате: «на ринге, на татами, на чем угодно».
Телеведущий обратил внимание на никнейм Гурьева — «Человек Пельмень».
«Человек-пельмень» должен писать Человеку-дуршлагу. Я не практикующий врач-психиатр, чтобы отвечать», — заявил он.
По мнению Соловьева, Гурьева захотел славы. Также ведущий заявил, что публичных людей постоянно пытаются спровоцировать.
Ранее в своих радиоэфирах Соловьев называл людей, выступающих против строительства храма в екатеринбургском сквере, «майданутыми бесами». Он заявлял, что «гоняет, гонял и будет гонять бесов», и пообещал приехать в город, чтобы «гонять там чертей». Гурьев предположил, что телеведущий позволяет себе такие высказывания, так как ему «никто никогда не давал крепко по заду».
Соловьев посоветовал Гурьеву обратиться к Николаю Валуеву, так как «тот, наверное, любит пельмешки».
Комментируя свои слова о Екатеринбурге, ведущий призвал «отделять козлищ от агнцев». По его мнению, с активистами, действующими законно, надо вести диалог, но среди них есть и те, «кто ведут себя как бесы».