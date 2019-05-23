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«Пусть обратится к Валуеву»: Соловьев ответил на вызов на дуэль 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль. Как сообщает «Взгляд», Соловьев счел обращение журналиста провокацией.
Ранее Гурьев опубликовал открытое письмо к Соловьеву, в котором заявил, что ведущий оскорбил множество россиян высказываниями о протестах в Екатеринбурге. Он предложил Соловьеву встретиться в любом формате: «на ринге, на татами, на чем угодно».
Телеведущий обратил внимание на никнейм Гурьева — «Человек Пельмень».
«Человек-пельмень» должен писать Человеку-дуршлагу. Я не практикующий врач-психиатр, чтобы отвечать», — заявил он.
По мнению Соловьева, Гурьева захотел славы. Также ведущий заявил, что публичных людей постоянно пытаются спровоцировать.
Ранее в своих радиоэфирах Соловьев называл людей, выступающих против строительства храма в екатеринбургском сквере, «майданутыми бесами». Он заявлял, что «гоняет, гонял и будет гонять бесов», и пообещал приехать в город, чтобы «гонять там чертей». Гурьев предположил, что телеведущий позволяет себе такие высказывания, так как ему «никто никогда не давал крепко по заду».
Соловьев посоветовал Гурьеву обратиться к Николаю Валуеву, так как «тот, наверное, любит пельмешки».
Комментируя свои слова о Екатеринбурге, ведущий призвал «отделять козлищ от агнцев». По его мнению, с активистами, действующими законно, надо вести диалог, но среди них есть и те, «кто ведут себя как бесы».
Комментарии39
Общество , Николай Валуев , Владимир Соловьев
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