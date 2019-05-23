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«Разочаровали»: Зеленскому предложили уйти в отставку 

Рамблер + ещё 16 32 минуты назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
На сайте президента Украины появилась петиция, в которой сформулировано требование к Владимиру Зеленскому сложить полномочия главы государства. В настоящий момент документ подписали более 10 тысяч пользователей.
В сопроводительном сообщении отмечается, что на самом деле люди, проголосовавшие за Зеленского на выборах президента, сделали это из соображений протеста против действовавшей тогда власти.
«На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Вы не объединяете большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания», — говорится в петиции, обращённой напрямую к избранному президенту.
Автор обращения заявил, что политик консолидировал протест, при этом не давая конкретных обещаний. Впрочем, поведение Зеленского после инаугурации также не впечатлило украинцев.
«Первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей», — отмечается в документе.
Петиция, по мнению составителей, призвана не допустить ситуации, когда «слуга народа» не имеет «моральных обязательств перед своим народом», поэтому авторы требуют от Владимира Зеленского немедленно уйти в отставку.
На момент публикации документ подписали более 10 тысяч человек. Для того, чтобы документ ушёл на рассмотрение необходимо собрать подписи 25 тысяч человек.
Комментарии5
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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