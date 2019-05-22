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Пока вы не уснули: Рада отказалась «подчиняться» Зеленскому 

Рамблер 1 час назад

«Принюхайтесь!»: Украинцев призвали к новому Майдану

Председатель Верховной рады Андрей Парубий призвал граждан Украины «принюхаться» и почувствовать в воздухе «запах горящих шин».

«Би-би-си» анонсировала шоу с Путиным в роли ведущего

Британский развлекательный канал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу «Сегодня вечером с Владимиром Путиным».

Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный российский шансонье Вилли Токарев попал в реанимацию одной из столичных клиник.

«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН выгнать Россию из Совета Безопасности всемирной организации.

Рада отказалась "подчиняться" Зеленскому

Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект.

Синоптики дали прогноз на лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Российской газете», каким выдастся начало предстоящего лета.

Губерниев предложил обнажиться российским биатлонистам

Российским биатлонистам и лыжникам стоит забраться на гору, раздеться, прикрыть гениталии друг друга шлемами и сфотографироваться, считает журналист Дмитрий Губерниев.

"Газпром" сообщил о баснословных долгах Северного Кавказа

Долг потребителей Северного Кавказа перед «Газпромом» в 2018 году вырос на 10,4%.

Россия осталась без шансов на экономический прорыв

России не суждено стать новым экономическим чудом. Ускоренный рост ВВП с 2020 года, на который так рассчитывают власти страны, в глазах независимых экономистов выглядит несбыточной мечтой.

ЧП в Италии: перевернулся автобус с россиянами

В среду, 22 мая, в итальянской Сиене перевернулся автобус, в котором, предположительно, находились российские туристы.
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