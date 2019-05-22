«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза

«ООН не должна терпеть»: Супрун выгоняет Россию из Совбеза

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН выгнать Россию из Совета Безопасности всемирной организации. По ее словам, российские власти отказываются соблюдать международное право по вопросам Донбасса, Крыма и «политзаключенных». Кроме того, Супрун призвала расширить санкции против России.

ООН не должна терпеть присутствие России в Совете Безопасности, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Такое заявление она сделала, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, передает ФАН.

«В ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совбезе, пока те не вернутся к системе международного права», — заявила и.о. министра.

По словам Супрун, российские власти должны вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма, освободить украинских военнопленных и «политзаключенных».

При этом Крым вошел в состав РФ по итогам общенародного референдума решением подавляющего большинства крымчан. Присутствие российских войск в Донбассе Москва отрицает, в ОБСЕ также подчеркнули, что Вооруженных сил РФ в регионе нет. Россия является постоянным членом СБ ООН с 24 декабря 1991 года как государство-правопреемник СССР.

Супрун также обратилась к международным организациям, в частности — Всемирной организации здравоохранения , с призывом отказаться от российского финансирования, чтобы «избежать участи заложников Кремля».

Санкции против России необходимо сохранить и расширить, добавила Супрун.

В то же время и.о. главы украинского минздрава назвала Украину «надежным партнером мирового сообщества». Она заверила участников сессии, что Киев продолжит «защищать ценности, которые повлекли мир и процветание».

Ульяна Супрун родилась в Детройте, штат Мичиган. В 1985 году получила степень бакалавра в области биологии, в 1989 году получила степень доктора медицины. Она работала в американских клиниках, после участвовала в Евромайдане и возглавляла гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев.

Двойное гражданство официально запрещено украинским законодательством, но какого-либо наказания за это не существует, благодаря чему многие украинцы являются также гражданами других стран — например России, Канады или Израиля.

По данным соцопроса группы «Рейтинг», проведенного летом 2018 года по заказу американского Международного республиканского института, Супрун стала самым нелюбимым политиком Украины — о плохом отношении к ней заявил 61% респондентов.

Факт двойного гражданства стал причиной судебного разбирательства зимой 2019 года. Тогда киевский суд получил иск от депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, в котором он требовал отстранить Супрун от должности, утверждая, что у нее нет полномочий исполнять обязанности министра, передает НСН.

Супрун сначала отстранили от обязанностей министра. После этого, как сообщает издание, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это решение Окружного административного суда Киева открытием ящика Пандоры. По его словам, это может привести к серьезным последствиям. Отметим, что согласно законодательству Украины, госслужащим разрешается только одно гражданство.

Вскоре суд отменил свое решение после апелляции от кабинета министров. «В удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда города Киева от 5 февраля 2019», — цитирует издание «theБабель» слова судьи.

После этого заседания Супрун заявила: «Мы не остановимся, мы идем вперед, а медицинская реформа происходит».

Кроме того, на Украине министр Ульяна Супрун стала известна своими новаторскими «методами лечения и диагностики» туберкулеза. В марте прошлого года она разместила пост в своем фейсбуке о том, что необходимо менять государственные стандарты метода лечения болезни, так как она не является эффективной.

«Усиливаем раннюю диагностику. Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию, и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться. Мы хотим, чтобы у каждого семейного врача была скрининг-анкета, по которой он будет определять, входит ли пациент в группу риска. Если да — направлять его на дополнительное обследование», — написала Супрун. Тут же она упомянула про «анализ мокроты», «который позволяет определить возбудителя болезни в организме за два часа и при необходимости сразу начать лечение».

В марте 2019 года Супрун также поддержала петицию в поддержку легализации медицинского каннабиса. По ее словам, каннабис «помогает облегчить страдания пациентов» и «нормализует самочувствие». Она добавила, что медицинское использование конопли — «нормальная мировая практика».