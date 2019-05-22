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Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану 

ТК «Звезда» + ещё 37 25 минут назад
Фото: Reuters
Ранее Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
По крайней мере такой вывод можно сделать прочитав сообщение на его странице в Twitter.
«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!», — написал Парубий.
Ранее Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах. За рассмотрение документа проголосовало 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Предложенный Зеленским законопроект предполагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с пяти до трех процентов.
Сторонники бывшего президента из партии «Блок Петра Порошенко» законодательную новеллу не оценили, заявив, что понижение проходного барьера допустит в парламент подконтрольные олигархам политические объединения.
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Комментарии6
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада
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