Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.

По крайней мере такой вывод можно сделать прочитав сообщение на его странице в Twitter.

«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, — принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!», — написал Парубий.

Ранее Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о выборах. За рассмотрение документа проголосовало 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предложенный Зеленским законопроект предполагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с пяти до трех процентов.

Сторонники бывшего президента из партии «Блок Петра Порошенко» законодательную новеллу не оценили, заявив, что понижение проходного барьера допустит в парламент подконтрольные олигархам политические объединения.